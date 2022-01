Calciomercato Torino: contattato un giovane talento di Serie B (Di martedì 18 gennaio 2022) Torino pronto a rinforzarsi nella sessione di Calciomercato invernale, contattato una giovane punta di Serie B. La situazione tra Belotti e il Torino è da tempo ben definita. Il Gallo ha già le valigie in mano, è pronto a lasciare Torino con destinazione “nowhere”, a giugno però. Andrea Belotti infatti attende solo l’offerta giusta per il suo futuro, rifiutando già le offerte americane dall’ MLS e arabe. I granata si sarebbero già da tempo messi in moto per trovare un adeguato sostituto. Dopo i contatti per Pietro Pellegri, il club piemontese si starebbe muovendo in ottica Calciomercato facendo un sondaggio in Serie B. Nel mirino c’è un giovane della Spal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022)pronto a rinforzarsi nella sessione diinvernale,unapunta diB. La situazione tra Belotti e ilè da tempo ben definita. Il Gallo ha già le valigie in mano, è pronto a lasciarecon destinazione “nowhere”, a giugno però. Andrea Belotti infatti attende solo l’offerta giusta per il suo futuro, rifiutando già le offerte americane dall’ MLS e arabe. I granata si sarebbero già da tempo messi in moto per trovare un adeguato sostituto. Dopo i contatti per Pietro Pellegri, il club piemontese si starebbe muovendo in otticafacendo un sondaggio inB. Nel mirino c’è undella Spal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello ...

