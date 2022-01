UFFICIALE – Biraschi passa al Fatih Karagumruk (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non ci sono più dubbi: è UFFICIALE il passaggio di Davide Biraschi dal Genoa ai turchi del Fatih Karagumruk. Primo movimento in uscita per il Grifone che, dopo gli arrivi di Ostigard, Hefti e Yeboah, ha deciso di smaltire la rosa cedendo il difensore in prestito fino al termine della stagione. Biraschi, in questa prima parte di stagione, ha collezionato 14 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia, senza mai conquistarsi in pieno la fiducia prima di Ballardini e poi di Shevchenko (esonerato nei giorni scorsi). Adesso per lui si aprono le porte del Fatih Karagumruk dove troverà tante vecchie conoscenze della nostra Serie A. Il club turco, infatti, ama spesso pescare nel nostro campionato per rinforzarsi. Biraschi ritroverà l’ex ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non ci sono più dubbi: èilggio di Davidedal Genoa ai turchi del. Primo movimento in uscita per il Grifone che, dopo gli arrivi di Ostigard, Hefti e Yeboah, ha deciso di smaltire la rosa cedendo il difensore in prestito fino al termine della stagione., in questa prima parte di stagione, ha collezionato 14 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia, senza mai conquistarsi in pieno la fiducia prima di Ballardini e poi di Shevchenko (esonerato nei giorni scorsi). Adesso per lui si aprono le porte deldove troverà tante vecchie conoscenze della nostra Serie A. Il club turco, infatti, ama spesso pescare nel nostro campionato per rinforzarsi.ritroverà l’ex ...

