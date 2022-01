Treno per Orio, l’invito di Ambiente Partecipazione Futuro: “Il Comune intervenga per ripensare il progetto” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bergamo. Anche la lista civica Ambiente Partecipazione Futuro, pur sostenendo l’Amministrazione Gori, è critica nei confronti del progetto del Treno per Orio, il collegamento ferroviario previsto tra la città e l’aeroporto Caravaggio. Da anni i residenti, soprattutto del quartiere di Boccaleone, manifestano in ogni modo il loro disappunto per questa infrastruttura: non sono contrari al collegamento in sé ma a come l’opera è stata pensata, ritenendola troppo impattante. Martedì 18 gennaio è stata convocata la prima conferenza di servizi per l’approvazione del progetto di collegamento ferroviario tra Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio. Si tratta di una procedura decisionale che non prevede come passaggio necessario il coinvolgimento delle assemblee ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bergamo. Anche la lista civica, pur sostenendo l’Amministrazione Gori, è critica nei confronti deldelper, il collegamento ferroviario previsto tra la città e l’aeroporto Caravaggio. Da anni i residenti, soprattutto del quartiere di Boccaleone, manifestano in ogni modo il loro disappunto per questa infrastruttura: non sono contrari al collegamento in sé ma a come l’opera è stata pensata, ritenendola troppo impattante. Martedì 18 gennaio è stata convocata la prima conferenza di servizi per l’approvazione deldi collegamento ferroviario tra Bergamo e l’aeroporto dial Serio. Si tratta di una procedura decisionale che non prevede come passaggio necessario il coinvolgimento delle assemblee ...

Advertising

ladyonorato : Che patetica, ignobile fine, colei che per anni si è erta come paladina della non discriminazione e dell’inclusivit… - annatrieste : La poesia di Zielinski che aspetta da solo alla stazione di Afragola il treno per Bologna ?????? #BolognaNapoli ??… - gerrygreco : Mi ricordo un lunghissimo viaggio in treno in cui parlammo per ore di come cambiare il Tg1 e poi il mondo. Mi/ci mancherai #DavidSassoli - FSergio84260141 : RT @RItaliaN21: Luxuria “fuoribonda”: “Treno in ritardo per colpa di un “No-Vax”. E i “covidioti” si scatenano: “Devono stare a casa”: http… - JJ1897JJ : RT @ladyonorato: Che patetica, ignobile fine, colei che per anni si è erta come paladina della non discriminazione e dell’inclusività, oggi… -