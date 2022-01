Omicron, arriva la quarantena breve: fine isolamento senza tampone per i vaccinati. I positivi asintomatici esclusi dai ricoverati (Di lunedì 17 gennaio 2022) Uscite dalle quarantene più snelle e con meno burocrazia, se sei positivo, ma asintomatico e hai ricevuto la dose booster. Distinzione tra ricoverati a causa dei sintomi del Covid e chi invece... Leggi su ilmattino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Uscite dalle quarantene più snelle e con meno burocrazia, se sei positivo, ma asintomatico e hai ricevuto la dose booster. Distinzione traa causa dei sintomi del Covid e chi invece...

Advertising

RassegnaZampa : #Omicron, arriva la quarantena 'breve': fine isolamento senza tampone per i vaccinati. I positivi asintomatici escl… - 539th : Esempio di contact tracing neozelandese : una persona che lavora in una delle strutture di quarantena per chi arriv… - StefaniaFalone : Omicron, arriva la quarantena 'breve': fine isolamento senza tampone per i vaccinati. I positivi asintomatici esclu… - zazoomblog : Omicron arriva la quarantena breve: fine isolamento senza tampone per i vaccinati. I positivi asintomatici esclusi… - ShareKasp : @luca_forconi Mah, non vedo perché fare sacrifici estremi per appiattire ulteriormente la curva se gli ospedali pos… -