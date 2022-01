Milan-Spezia, Marelli: “Errore grave di Serra: è stato precipitoso” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Luca Marelli, ex arbitro e VAR analyst per 'DAZN', ha commentato così l'Errore dell'arbitro Marco Serra nel finale di Milan-Spezia a San Siro Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 gennaio 2022) Luca, ex arbitro e VAR analyst per 'DAZN', ha commentato così l'dell'arbitro Marconel finale dia San Siro

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - DAZN_IT : Spezia: *ha bisogno di punti pesanti per salvarsi* Thiago Motta: 'Non dire altro' Napoli-Spezia 0-1 ? Milan-Spezia… - zazoomblog : Milan-Spezia Marelli: “Errore grave di Serra: è stato precipitoso” - #Milan-Spezia #Marelli: #“Errore - pisto_gol : Mil-Spe 1:2 L’incredibile errore di Serra, che ferma l’azione e annulla il 2:1 di Messias, e il gol al 95’ di Gyasi… -