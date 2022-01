“Lo fa solo con Lulù e Giucas”. Manuel Bortuzzo, fuori dal GF Vip lo hanno notato tutti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo è senz’altro uno dei concorrenti più amati dell’edizione del GF Vip 6. Oltre ovviamente alla sua commovente storia, raccontata nuovamente settimane fa, si è fatto notare per il suo forte carattere e anche per una conoscenza approfondita con la coinquilina Lulù Selassié. Tra di loro un legame un po’ particolare e discontinuo, che nell’ultimo mese è cresciuto e si è stabilizzato. Dopo settimane di liti, anche furiose, Manuel Bortuzzo si è lasciato andare e ormai con la principessa etiope è amore e i due cercano di vivere la loro storia nel modo più tranquillo possibile, cercando di dimenticare i momenti di tensione vissuti prima di Natale. “Non mai avuto una ragazza così bella che ha bisogno di ciglia così lunghe. Non hai bisogno di essere too much amore, lo sai. Credimi che tu quello ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)è senz’altro uno dei concorrenti più amati dell’edizione del GF Vip 6. Oltre ovviamente alla sua commovente storia, raccontata nuovamente settimane fa, si è fatto notare per il suo forte carattere e anche per una conoscenza approfondita con la coinquilinaSelassié. Tra di loro un legame un po’ particolare e discontinuo, che nell’ultimo mese è cresciuto e si è stabilizzato. Dopo settimane di liti, anche furiose,si è lasciato andare e ormai con la principessa etiope è amore e i due cercano di vivere la loro storia nel modo più tranquillo possibile, cercando di dimenticare i momenti di tensione vissuti prima di Natale. “Non mai avuto una ragazza così bella che ha bisogno di ciglia così lunghe. Non hai bisogno di essere too much amore, lo sai. Credimi che tu quello ...

