LIVE Sonego-Querrey 7-5 4-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: arriva il break dell’azzurro (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Lungo il dritto di Sonego. 40-15 Sul nastro il dritto del piemontese. 40-0 Prima carica e vincente per Sonego. 30-0 Querrey mette fuori la risposta. 4-3 BREAAAAAAAK! Sonego si esalta in risposta ed ora è lui avanti nel secondo set. 40-A Fenomenale Sonego in risposta e c’è la palla break! 40-40 Ancora una bella risposta. Si va ai vantaggi! 40-30 Super risposta vincente di Sonego con il dritto. 40-15 Altra ottima prima di Querrey. 30-15 L’americano chiude con lo smash. 15-15 Pessima volée di Querrey. 3-3 Sonego riesce a tenere il servizio in un game importante. A-40 Buona prima di Sonego. 40-40 Querrey ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Lungo il dritto di. 40-15 Sul nastro il dritto del piemontese. 40-0 Prima carica e vincente per. 30-0mette fuori la risposta. 4-3 BREAAAAAAAK!si esalta in risposta ed ora è lui avanti nel secondo set. 40-A Fenomenalein risposta e c’è la palla! 40-40 Ancora una bella risposta. Si va ai vantaggi! 40-30 Super risposta vincente dicon il dritto. 40-15 Altra ottima prima di. 30-15 L’americano chiude con lo smash. 15-15 Pessima volée di. 3-3riesce a tenere il servizio in un game importante. A-40 Buona prima di. 40-40...

