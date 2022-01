Grande Fratello Vip, Delia Duran in confessionale: "Alex mi ha detto tutto, tra lui e Soleil c'è stata intimità" (Di lunedì 17 gennaio 2022) La modella venezuelana: "Lei e Alex non hanno detto le cose per come stavano". La Sorge ha mentito per coprire il marito della Duran? Leggi su comingsoon (Di lunedì 17 gennaio 2022) La modella venezuelana: "Lei enon hannole cose per come stavano". La Sorge ha mentito per coprire il marito della

