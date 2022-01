Gigi D'Agostino ritorna sui social e mostra la sua malattia ai fan: «Vorrei un po' di pace» (Di lunedì 17 gennaio 2022) È passato solo un mese da quando Gigi D'Agostino ha annunciato sui social di stare combattendo contro un «grave male» che lo ha colpito in «modo aggressivo». In queste ore il dj torinese ha pubblicato una foto mostrando le sue debolezze. È quasi irriconoscibile, Gigi D'Agostino mostra la sua malattia sui social La leggenda della moderna music dance sta ricevendo un'enorme ondata di affetto sui social, tantissimi suoi fan gli hanno augurato di ritornare presto in salute e di superare al più presto questa terribile malattia. Gigi D'Agostino è ritornato a mostrarsi sui social, in particolare su ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 17 gennaio 2022) È passato solo un mese da quandoD'ha annunciato suidi stare combattendo contro un «grave male» che lo ha colpito in «modo aggressivo». In queste ore il dj torinese ha pubblicato una fotondo le sue debolezze. È quasi irriconoscibile,D'la suasuiLa leggenda della moderna music dance sta ricevendo un'enorme ondata di affetto sui, tantissimi suoi fan gli hanno augurato dire presto in salute e di superare al più presto questa terribileD'to arsi sui, in particolare su ...

