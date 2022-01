Famiglie meno abbienti e coppie senza figli I più colpiti dall' inflazione

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Colpisce tutti ma non tutti allo stesso modo. Talvolta, per ragioni dovute alla sua composizione, può danneggiare in misura maggiore i ceti medi o i redditi alti, ma non è questo il caso. Anzi, sono lee lequelle a pagare il conto più salato al rialzo dell’. A dicembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è cresciuto dello 0,4% su base mensile portando così l’al 3,9% (dal +3,7% di novembre). Secondo l’Istat, in media nel 2021 i prezzi al consumo hanno registrato una crescita pari a +1,9%, registrando così l’aumento più alto dal 2012. Una corsa trainata soprattutto dai prezzi degli energetici, sia quelli regolamentati (le bollette ...

Si tratta di famiglie che appartengono alla fascia a basso reddito (il quintile meno abbiente delle famiglie con figli under 18), per le quali la spesa incomprimibile - come quella per il cibo, per ...Grave ipoteca educativa sul futuro dei bambini più poveri L'Organizzazione sottolinea come le famiglie che appartengono al quintile più povero della popolazione in Italia avranno sempre meno risorse d ...La brusca impennata dei prezzi del paniere Istat rischia di essere una grave ipoteca sul futuro dei bambini più vulnerabili in Italia. Save the Children sottolinea come le famiglie che appartengono al ...