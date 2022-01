David Rossi | cosa sappiamo e cosa non torna sulla morte del capo della comunicazione di Mps

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Continua a essere un mistero ladi, 51 anni,del Monte dei Paschi di Siena (banca storicamente legata alla sinistra) che è precipitato dalla finestra del suo ufficio al terzo piano il 6 marzo del 2013. Perché lo ha fatto? Si è tolto la vita o qualcuno l’ha spinto? Queste sono le domande che la commissione parlamentare d’inchiesta (ora sospesa), fortemente voluta da Fratelli d’Italia, si sta facendo. Tanti, troppi i dubbi, molte le cose che nonno. Quasi nove anni di ricostruzioni, sospetti, ipotesi. Per la vedova di, Antonella Tognazzi, e per la figliadonna, Carolina Orlandi, il...

Advertising

Corriere : Le mail, la telefonata e i biglietti d’addio: cosa sappiamo sulla misteriosa morte di David Rossi - borghi_claudio : Si svegliano tutti adesso ?? ESCLUSIVO - David Rossi, la mail in cui annuncia il suicidio è stata «creata dopo la s… - borghi_claudio : Il servizio al Tg5 su David Rossi è una grande soddisfazione. Man mano la verità emerge. - LaStampa : Morte David Rossi, mail alterate “quando il pc era nella disponibilità della famiglia” - LaStampa : Morte David Rossi, mail alterate “quando il pc era nella disponibilità della famiglia” -

Ultime Notizie dalla rete : David Rossi

Continua a essere un mistero la morte di, 51 anni, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena (banca storicamente legata alla sinistra) che è precipitato dalla finestra del suo ufficio al terzo piano il 6 marzo del ...La perizia sul computer del manager Mps: "Date alterate dopo la riconsegna alla famiglia" Sono passati quasi nove anni da quel 6 marzo 2013 in cui, il capo comunicazione del Monte dei ...Non è semplice non farsi travolgere dall’ondata mediatica che ha investito di nuovo il caso della morte di David Rossi , ex manager di ...La presidenza al lavoro mercoledì. Le rivelazioni della Polizia postale decisive. Sentiti tre nomi nuovi per i messaggi di posta elettronica ...