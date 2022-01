Contatto in area del Bologna: l’arbitro non concede il rigore al Napoli! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Napoli va avanti per 2-0 al Dall’Ara grazie alle due reti firmate da Lozano, ma al 63? è da notare il Contatto dubbio su Fabian Ruiz che ipotizza un rigore per gli azzurri. Contatto Fabian Ruiz-Binks, Bologna-NapoliInfatti, mentre Fabian Ruiz scambia con Zielinski si evince un Contatto in area di rigore con Binks che fa cadere lo spagnolo a terra. l’arbitro Marinelli però fa subito segno all’8 del Napoli di rialzarsi, dopo di che conferma la sua iniziale decisione al termine di un check al VAR che cancella le possibilità di un rigore. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Napoli va avanti per 2-0 al Dall’Ara grazie alle due reti firmate da Lozano, ma al 63? è da notare ildubbio su Fabian Ruiz che ipotizza unper gli azzurri.Fabian Ruiz-Binks,-NapoliInfatti, mentre Fabian Ruiz scambia con Zielinski si evince unindicon Binks che fa cadere lo spagnolo a terra.Marinelli però fa subito segno all’8 del Napoli di rialzarsi, dopo di che conferma la sua iniziale decisione al termine di un check al VAR che cancella le possibilità di un

CMercatoNews : ?? Accese proteste del #Napoli per questo contatto in area non punito dall'arbitro Giusto non concedere il penalty ? - JamesKe92285598 : @colacig @FrancescoOrdine lo stesso Cesari per cui il contatto in area Chiellini-Barella era fallo di quest'ultimo - 4n1mo51t1som1n4 : @Shakennotstirr5 @missNormaJane @PinoVaccaro77 Questo è fallo in 3/4 del sistema solare. Spalla-schiena. Sfido qual… - sandralilamaya : @auro_milan In compenso quando c'è un minimo contatto nella nostra area fanno 10 replay da 10 angolazioni diverse. - pccpla : RT @junews24com: Juve Udinese, giornali divisi: «Dubbio contatto in area dei padroni di casa» - -