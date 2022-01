Blue Monday | ecco come combattere la tristezza con i look colorati delle vip

(Di lunedì 17 gennaio 2022) È arrivato puntualeogni terzo lunedì di Gennaio anche ildel 2022. Questo giorno è considerato il più triste dell’anno, complici le festività natalizie appena passate, il freddo, il sole che tramonta prima e l’estate che ci sembra ancora così lontana. Per tenere alla larga malumori e tristezze uno dei rimedi sicuramente potrebbe essere quello di puntare tutto sul, scegliendo outfite in grado di sollevare il morale con il potere della cromoterapia. Vi raccomandiamo... Questi colori per le unghie saranno il mood dell'estate 2022 Il trucco è semplice: basta indossare capi o accessori dai colori vivaci e solariil rosso, il rosa, il verde, oppure il giallo e il fucsia. Tutte le palette di ...

NetflixIT : Buongiorno e buon Blue Monday. - Agenzia_Ansa : Oggi è il #BlueMonday , il giorno più triste dell'anno. Ecco come superarlo #ANSA - Agenzia_Italia : Oggi è il giorno più triste dell'anno. Com'è nata la balla del #BlueMonday - samuinthedark : solo io scopro oggi l'esistenza di sto blue monday? - AntoBruno10 : Ma chi l'ha inventata sta cazzata del ' blue monday' ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Blue Monday

Il terzo lunedì di gennaio, che quest'anno è il 17, è riconosciuto a livello internazionale come '' , il giorno più triste dell'anno per gli abitanti dell'emisfero boreale. La ricorrenza nasce nel 2005 da un calcolo matematico del dottor Cliff Arnall , uno psicologo dell'Università di ...Oggi, 17 gennaio 2022, è il giorno più triste dell'anno per chi vive a nord dell'equatore, il. Se questa mattina al risveglio l'umore era pessimo, mancava la voglia di alzarsi dal letto e tutte le attività della giornata sono state svolte a dir poco sotto tono, è tutto compatibile ...Arriva dopo le vacanze di Natale, cade di lunedì e quest’anno porta anche come data sinistra il numero 17 Alcuni studiosi hanno riconosciuto nel terzo lunedì di gennaio il giorno più triste dell’anno ...Il Comedy Show targato Amazon Prime Video si appresta a tornare in onda con la seconda stagione: svelata la data di partenza ...