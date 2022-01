Barbaro: «Ora Asi può operare come rete associativa del Terzo Settore. Un grande riconoscimento» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Da oggi Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) può operare ufficialmente come rete associativa del Terzo Settore. Un risultato importante che testimonia una crescita costante. Sono solo 32, infatti, le Reti nazionali (di cui 8 Enti di promozione sportiva) che potranno rappresentare gli enti del Terzo Settore presso il ministero del Lavoro e le Regioni. Potendo quindi inserire le associazioni nel Registro nazionale del Terzo Settore. Asi, Barbaro: «Un ruolo di primo piano» “Si tratta di un importante riconoscimento del peso associativo che Asi ha assunto non solo sul piano sportivo, ma anche su quello sociale e culturale”. Parola di Claudio Barbaro, presidente ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Da oggi Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) puòufficialmentedel. Un risultato importante che testimonia una crescita costante. Sono solo 32, infatti, le Reti nazionali (di cui 8 Enti di promozione sportiva) che potranno rappresentare gli enti delpresso il ministero del Lavoro e le Regioni. Potendo quindi inserire le associazioni nel Registro nazionale del. Asi,: «Un ruolo di primo piano» “Si tratta di un importantedel peso associativo che Asi ha assunto non solo sul piano sportivo, ma anche su quello sociale e culturale”. Parola di Claudio, presidente ...

