Assalto alla sinagoga in Texas: in manette due adolescenti a Manchester (Di lunedì 17 gennaio 2022) Londra – Due adolescenti sono stati arrestati a Manchester, nel nord-ovest dell'Inghilterra, in relazione all'attacco alla sinagoga di Colleyville, in Texas, dove sabato il 44enne britannico Malik Faisal Akram ha preso in ostaggio quattro persone (leggi qui). L'uomo è stato ucciso in un blitz dell'Fbi. In una nota la polizia di Greater Manchester ha dichiarato che "le operazioni della polizia antiterrorismo continuano ad assistere le indagini condotte dalle autorità statunitensi e le forze di polizia nella regione stanno collaborando con le comunità locali per mettere in atto qualsiasi misura per fornire ulteriori rassicurazioni". (fonte Adnkronos)

