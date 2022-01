Traffico Roma del 16-01-2022 ore 19:30 (Di domenica 16 gennaio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione torna regolare il Traffico lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare dopo le momentanee code causate da un incidente tra puntine da Appia ancora sostenuta In quest’ultima ora la circolazione in direzione della capitale sulla A24 Roma Teramo tra Vicovaro Mandela e la barriera autostradale di Roma Est sempre regolare come per tutto il pomeriggio il Traffico sull’intero percorso della tangenziale est disposta dai Vigili del Fuoco lo ricordiamo ancora per accertamenti tecnici con la chiusura al Traffico di via dei Pescatori tra via Mar dei Coralli e Lungomare Duilio rimane chiuso anche il ponte sulla sede ferroviaria della linea Roma-lido in entrambi i sensi di marcia per il rinnovo dell’asfalto su via di Villa ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione torna regolare illungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare dopo le momentanee code causate da un incidente tra puntine da Appia ancora sostenuta In quest’ultima ora la circolazione in direzione della capitale sulla A24Teramo tra Vicovaro Mandela e la barriera autostradale diEst sempre regolare come per tutto il pomeriggio ilsull’intero percorso della tangenziale est disposta dai Vigili del Fuoco lo ricordiamo ancora per accertamenti tecnici con la chiusura aldi via dei Pescatori tra via Mar dei Coralli e Lungomare Duilio rimane chiuso anche il ponte sulla sede ferroviaria della linea-lido in entrambi i sensi di marcia per il rinnovo dell’asfalto su via di Villa ...

