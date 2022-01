Roma | controlli a tappeto e multe salate per negozi e passeggeri | molti con il certificato falso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 gennaio 2022). Proseguono senza sosta istraordinari e ada parte degli agenti di Polizia. Perché le normative messe in atto dal Governo per il contenimento del Covid e della Pandemia vengano messe in atto. Un’ondata di sanzioni amministrative sono fioccate proprio in questi ultimi giorni, le ultime risalgono alla giornata del 13 gennaio, in cui si è passata in rassegna via Casilina. In particolare, gli accertamenti erano mirati a controllare il corretto impiego delle mascherine Ffp2. E, soprattutto, il possesso della certificazione verde, necessario ormai per diverse attività sociali. Leggi anche: Esquilino: turisti senza green pass nel B&B (e non solo),per 30mila euroe sanzioni Il primo controllo è avvenuto in via Casilina presso un ristorante ...