LIVE Sci alpino | SuperG Zauchensee in DIRETTA | Federica Brignone ad un passo dalla vittoria!

(Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E 13.30 12.21 Tocca all’azzurra Roberta Melesi! 12.19 L’austriaca Christine Scheyer è 16ma a 1?04, appena dietro Sofia Goggia. 12.18 Al momento la classifica divede in testa Sofia Goggia con 336 punti, seguita daa 327 e da Elena Curtoni a 256. Sembra il Campionato italiano, ma è la Coppa del Mondo. Tutto questo è bellissimo… 12.17 Fuori la francese Tiffany Gauthier. 12.16 La classifica dopo le prime 20:(Italia) Corinne Suter (Svizzera) +0.04 Ariane Raedler (Austria) +0.17 Marta Bassino (Italia) +0.43 Tessa Worley (Francia) +0.51 Elena Curtoni (Italia) +0.59 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +0.60 Lara Gut-Behrami (Svizzera) ...

Foto: Federico Angiolini Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostra Direttadedicata agli sport invernali.ALPINO - Subito la notizia che attendevate: Sofia Goggia sarà in gara! Ha ......della Coppa del Mondo - La cronaca della discesa di ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdel superG di Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo dialpino ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E 13.30 LA START-LIST DEL SUPERG DI ZAUCHENSEE 12.13 Più che buona la gara della francese Romane Miradoli, 1 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI WENGEN 11.48 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prima ...