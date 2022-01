Covid: D’Amato, cinque giorni isolamento per positivi asintomatici con booster (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma. La ”burocrazia” da smaltire per chi è risultato positivo al Covid-19 nelle ultime settimane sembra essere infinita. Il meccanismo sta rallentando fortemente l’Italia e mettendo a dura prova lavoro, economia e operatori sanitari, sempre più oberati di lavoro e rendicontazioni giornaliere. Per questo, ci sono dei cambiamenti in arrivo, soprattutto per i contagiati che hanno ricevuto la terza dose. Leggi anche: Cure domiciliari Covid, i medici possono curare a domicilio come vogliono: Tar annulla circolare su vigile attesa Le parole di D’Amato per i contagiati Covid con booster Arriva, pertanto, la dichiarazione dell’assessore alla sanità: “Facciamo come negli Stati Uniti, 5 giorni di isolamento per chi è positivo asintomatico e ha fatto tre dosi di vaccino, senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma. La ”burocrazia” da smaltire per chi è risultato positivo al-19 nelle ultime settimane sembra essere infinita. Il meccanismo sta rallentando fortemente l’Italia e mettendo a dura prova lavoro, economia e operatori sanitari, sempre più oberati di lavoro e rendicontazioni giornaliere. Per questo, ci sono dei cambiamenti in arrivo, soprattutto per i contagiati che hanno ricevuto la terza dose. Leggi anche: Cure domiciliari, i medici possono curare a domicilio come vogliono: Tar annulla circolare su vigile attesa Le parole diper i contagiaticonArriva, pertanto, la dichiarazione dell’assessore alla sanità: “Facciamo come negli Stati Uniti, 5diper chi è positivo asintomatico e ha fatto tre dosi di vaccino, senza ...

