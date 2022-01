Bonus Tiroide 2022: a chi spetta, importo e come funziona (Di domenica 16 gennaio 2022) Bonus Tiroide? E’ bene che si faccia subito chiarezza su questo punto in particolare: non esiste alcuna misura chiamata Bonus Tiroide. Tuttavia, se ne parla moltissimo in queste settimane sul web. Spesso, però, mancano informazioni a riguardo oppure, alle volte, ciò che si dice è assolutamente falso. Si parla di un presunto Bonus Tiroide del 2022 con un importo massimo pari a 525 euro. A questo punto, la domanda che vi starete facendo è: allora è tutto falso? Non proprio. come al solito, bisogna farsi spazio a forza di strattoni tra notizie false, appannate e semivere. Leggi anche: EcoBonus 2022 per moto e scooter, fino a 4.000 euro di sconto: a chi spetta e come fare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022)? E’ bene che si faccia subito chiarezza su questo punto in particolare: non esiste alcuna misura chiamata. Tuttavia, se ne parla moltissimo in queste settimane sul web. Spesso, però, mancano informazioni a riguardo oppure, alle volte, ciò che si dice è assolutamente falso. Si parla di un presuntodelcon unmassimo pari a 525 euro. A questo punto, la domanda che vi starete facendo è: allora è tutto falso? Non proprio.al solito, bisogna farsi spazio a forza di strattoni tra notizie false, appannate e semivere. Leggi anche: Ecoper moto e scooter, fino a 4.000 euro di sconto: a chifare ...

