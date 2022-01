Biathlon, inseguimento maschile Ruhpolding 2022: dominio Fillon Maillet, Hofer sedicesimo (Di domenica 16 gennaio 2022) Uno straordinario Quentin Fillon Maillet piazza l’acuto anche a Ruhpolding e dimostra di essere l’uomo da battere in questa fase della Coppa del Mondo di Biathlon maschile. Il francese conquista l’inseguimento in Germania e fa valere la sua proverbiale velocità al poligono in piedi, dopo essere stato costretto a inseguire nella prima metà di gara complice il doppio zero a terra del padrone di casa Doll che naufraga però alla distanza. Nell’ultimo poligono, poi, un solo errore per Fillon Maillet che a quel punto può semplicemente gestire l’enorme vantaggio andando a tutta sugli sci, mentre alle sue spalle in molti si suicidano all’ultimo poligono in cui fioccano gli errori. Undicesima vittoria per Fillon Maillet, la ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Uno straordinario Quentinpiazza l’acuto anche ae dimostra di essere l’uomo da battere in questa fase della Coppa del Mondo di. Il francese conquista l’in Germania e fa valere la sua proverbiale velocità al poligono in piedi, dopo essere stato costretto a inseguire nella prima metà di gara complice il doppio zero a terra del padrone di casa Doll che naufraga però alla distanza. Nell’ultimo poligono, poi, un solo errore perche a quel punto può semplicemente gestire l’enorme vantaggio andando a tutta sugli sci, mentre alle sue spalle in molti si suicidano all’ultimo poligono in cui fioccano gli errori. Undicesima vittoria per, la ...

