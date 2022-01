Sampdoria, D’Aversa: «Merito al Torino, inutile recriminare» (Di sabato 15 gennaio 2022) L’allenatore della Sampdoria D’Aversa ha commentato la sconfitta contro il Torino Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 contro il Torino. SCONFITTA – «Per cercare di portare a casa un risultato positivo bisogna andare in campo con la determinazione giusta. All’inizio del primo e secondo tempo abbiamo fatto bene, loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni. Le palle più clamorose che mi ricordo sono quella di Thorsby e Quagliarella. Merito al Torino». RAMMARICO – «Credo che entrambe le nostre occasioni e i loro due reti, che sono nate da nostre concessioni, sono da analizzare. È inutile però stare a recriminare su quello che è stato. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) L’allenatore dellaha commentato la sconfitta contro ilRoberto, allenatore della, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 contro il. SCONFITTA – «Per cercare di portare a casa un risultato positivo bisogna andare in campo con la determinazione giusta. All’inizio del primo e secondo tempo abbiamo fatto bene, loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni. Le palle più clamorose che mi ricordo sono quella di Thorsby e Quagliarella.al». RAMMARICO – «Credo che entrambe le nostre occasioni e i loro due reti, che sono nate da nostre concessioni, sono da analizzare. Èperò stare asu quello che è stato. ...

Advertising

MCalcioNews : Sampdoria, D'Aversa: 'Merito al Torino, ma non abbiamo giocato male. Sprecate occasioni clamorose' #sampdoria #d'av… - gilnar76 : Sampdoria in ansia in vista della Juve: D’Aversa perde il suo difensore #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - DiMarzio : .?@sampdoria?: le parole dell’allenatore D’Aversa dopo la sconfitta contro il ?@TorinoFC_1906? - toropuntoit : #SampdoriaTorino, il commento di #DAversa dopo la sconfitta dei suoi - junews24com : Sampdoria in ansia in vista della Juve: D'Aversa perde il suo difensore - -