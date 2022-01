Nasce ' Bobbio Mon amour' | una app che ti guida nel borgo della val Trebbia

Leggi su agi

(Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Una app che ti fa dapersonale per scoprire, il gioielloValnominato "dei borghi" d'Italia nel 2019, facendolo risplendere con l'utilizzorealtà aumentata,realtà virtuale ericostruzione 3D. Dall'inizio di gennaio chi visita questo suggestivo paesino del Piacentino, lontano dalle rotte turistiche più battute, può scaricare l'applicazione da casa o interfacciandosi tramite totem. Poi la scelta è tra vagare liberamente per le stradine dioppure affidarsi ai percorsi consigliati che permettono di decidere cosa vedere, dove andare e in quanto tempo. Ale attrazioni non mancano: incastonato nella Val, definita "la più bella ...