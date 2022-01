Alessandro Benetton: «Avremmo dovuto chiedere scusa subito per la tragedia del Ponte Morandi» (Di sabato 15 gennaio 2022) Il presidente di Edizione, Alessandro Benetton, ha parlato in diretta sul suo canale Youtube citando la tragedia del Ponte Morandi, dell’agosto 2018, e, per la prima volta, ha ammesso che la sua famiglia avrebbe dovuto chiedere scusa subito. «Quella è una vicenda tragica che peserà per sempre. Sono stati commessi degli errori, alcuni molto gravi e prima del crollo, cioè quando si è scelto di dare troppe deleghe alle persone sbagliate. Non smetterò mai di rinnovare la mia vicinanza alle famiglie delle vittime. Avremmo dovuto subito chiedere scusa, a prescindere dal fatto che Edizione deteneva solo poco più del 30% di Atlantia nel cui Consiglio – ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Il presidente di Edizione,, ha parlato in diretta sul suo canale Youtube citando ladel, dell’agosto 2018, e, per la prima volta, ha ammesso che la sua famiglia avrebbe. «Quella è una vicenda tragica che peserà per sempre. Sono stati commessi degli errori, alcuni molto gravi e prima del crollo, cioè quando si è scelto di dare troppe deleghe alle persone sbagliate. Non smetterò mai di rinnovare la mia vicinanza alle famiglie delle vittime., a prescindere dal fatto che Edizione deteneva solo poco più del 30% di Atlantia nel cui Consiglio – ...

