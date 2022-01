(Di venerdì 14 gennaio 2022) Cambiare la definizione di caso: Lucarilancia con forza il tema di un riassetto ordinato, a partire dalla grammatica di riferimento della gestione pandemica. Un riordino che per il governatore del Veneto non può non prescindere dalle ultime indicazioni che arrivano dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che invitano a rivedere stime e parametri della raccolta dati relativi ai contagi da: non dovremmo più consideraregliCosì, se ieri nel consueto punto stampa il presidente di Regione ha ribadito che si deveare un casosolo in presenza di un soggetto positivo con sintomi. ...

Advertising

SecolodItalia1 : Zaia suona la sveglia al Cts: riformulare i conteggi. Gli asintomatici non sono “casi Covid” e falsano i report… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia suona

Secolo d'Italia

... operazione che incredibilmente non compie nessuno, perché la storia che ne risulterebbe non... Omeglio, in loco è 'il' Pd, una sorta dicapovolto, sinistrorso e meridionale, dominus assoluto ...Ma lunedi 10 gennaio, quandola campanella, saranno assenti 100 mila tra professori e bidelli. ( parole del governatore). A complicare lo scenario c'è l'incognita dell'impatto dei contagi. ...Il ministro dell'Istruzione non cede alle pressioni dei presidi. Giannelli: "Il Governo pensa solo ai lavoratori che non sanno dove lasciare i figli" ...Sul rientro a scuola è muro contro muro. Da un lato il governo che anche oggi, per bocca del ministro Patrizio Bianchi, ribadisce il «tutti in classe» il 10 gennaio, dall’altra amministrazioni locali, ...