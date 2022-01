Stanno ricevendo la patch di gennaio 2022 i Samsung Galaxy Note 20 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il colosso di Seul ha iniziato a distribuire l’ultimo aggiornamento di sicurezza per le varianti internazionali dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. In precedenza, l’aggiornamento era stato rilasciato a bordo delle unità no brand negli Stati Uniti. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo upgrade software per le varianti 5G dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra viene fornito con la versione firmware N98xBXXS3EULH. Per i modelli LTE, l’aggiornamento ha la versione firmware N98xFXXS3EULH. Il pacchetto include la patch di sicurezza di gennaio 2022, che risolve svariate vulnerabilità legate alla privacy ed alla sicurezza. L’aggiornamento è disponibile in Austria, Bulgaria, Paesi del Caucaso, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il colosso di Seul ha iniziato a distribuire l’ultimo aggiornamento di sicurezza per le varianti internazionali dei20 e20 Ultra. In precedenza, l’aggiornamento era stato rilasciato a bordo delle unità no brand negli Stati Uniti. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo upgrade software per le varianti 5G dei20 e20 Ultra viene fornito con la versione firmware N98xBXXS3EULH. Per i modelli LTE, l’aggiornamento ha la versione firmware N98xFXXS3EULH. Il pacchetto include ladi sicurezza di, che risolve svariate vulnerabilità legate alla privacy ed alla sicurezza. L’aggiornamento è disponibile in Austria, Bulgaria, Paesi del Caucaso, ...

Ultime Notizie dalla rete : Stanno ricevendo Quarta dose per i più fragili in Danimarca, Spagna e Grecia. Ungheria l'annuncia per tutti I malati di cancro, i pazienti in dialisi, chi ha ricevuto un trapianto e coloro "che stanno ricevendo una cura con farmaci immunosoppressori riceveranno una dose di richiamo 5 mesi dopo l'ultima ...

Mascherine rosa alla polizia/ Sap insorge: "Indecorose, non coerenti con l'uniforme" Scoppia il caso delle mascherine rosa nella polizia . Gli agenti stanno ricevendo ultimamente una serie di forniture nuove di Ffp2 di colore rosa , una colorazione che non sta bene al sindacato della stessa polizia, che è di conseguenza insorto. Secondo il Sap , ...

