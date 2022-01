Sapete che titolo di studio ha Serena Bortone? Chi se l’aspettava (Di venerdì 14 gennaio 2022) Serena Bortone, la giornalista che ha esordito giovanissima in Mi manda Lubrano, oggi è l’amatissima presentatrice di Oggi è un altro giorno. Ma cosa ha studiato per diventare la professionista che conosciamo oggi? Scopriamo qual è stata la formazione della conduttrice romana. Serena-Bortone-AltranotiziaSerena Bortone oggi è l’amatissima conduttrice della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ ma Sapete che percorso di formazione ha seguito prima di raggiungere la fama che ha oggi? Scopriamo qual è il vero titolo di studi della giornalista. Serena Bortone, che titolo di studi ha Serena Bortone ha cominciato giovanissima, appena diciannovenne, nella ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022), la giornalista che ha esordito giovanissima in Mi manda Lubrano, oggi è l’amatissima presentatrice di Oggi è un altro giorno. Ma cosa ha studiato per diventare la professionista che conosciamo oggi? Scopriamo qual è stata la formazione della conduttrice romana.-Altranotiziaoggi è l’amatissima conduttrice della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ mache percorso di formazione ha seguito prima di raggiungere la fama che ha oggi? Scopriamo qual è il verodi studi della giornalista., chedi studi haha cominciato giovanissima, appena diciannovenne, nella ...

Advertising

davidecalabria2 : È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto be… - borghi_claudio : Tutto quello che avevo da dire sul green pass l'ho detto prima e dopo, internamente e esternamente. Sapete cosa è s… - ciropellegrino : ?? Sapete che da oggi l'Asl #Napoli 1 ha bloccato i ricoveri «non urgenti»? Come due anni fa, all'inizio di quest'in… - SaverioFrappor1 : RT @MikaelaRizzati: Ma lo sapete che adoro fare pompini? ?????????????? - cuomo_antonia : RT @Marco_dreams: Quelli che “Le cure domiciliari funzionano” si sono mangiati tutto lo #Zitromax al mondo. Peccato che: -non lo produce… -