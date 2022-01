Quirinale, il Centrodestra vuole Berlusconi: «Sciolga la riserva, è lui la figura più adatta per il Colle» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Hanno dato il via libera alla candidatura di Berlusconi, i leder del Centrodestra riuniti a Roma. Dopo il vertice hanno diffuso una nota cogiunta dove si legge: «Il Centrodestra, che rappresenta la maggioranza relativa nell'assemblea chiamata a eleggere il nuovo capo dello Stato, ha il diritto e il dovere di proporre la candidatura al massimo vertice delle istituzioni. I leader della coalizione hanno convenuto che Silvio Berlusconi sia la figura adatta a ricoprire l'alta carica con autorevolezza ed esperienza» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Hanno dato il via libera alla candidatura di, i leder delriuniti a Roma. Dopo il vertice hanno diffuso una nota cogiunta dove si legge: «Il, che rappresenta la maggioranza relativa nell'assemblea chiamata a eleggere il nuovo capo dello Stato, ha il diritto e il dovere di proporre la candidatura al massimo vertice delle istituzioni. I leader della coalizione hanno convenuto che Silviosia laa ricoprire l'alta carica con autorevolezza ed esperienza» L'articolo proviene da Firenze Post.

