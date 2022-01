Quirinale, Conte: “La candidatura di Berlusconi rallenterebbe le trattative in corso per arrivare ad una soluzione condivisa” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla vigilia del countdown che vedrà (forse) la nomina del successore del Presidente Mattarella, internamente alla maggioranza la tensione a salire. Mentre a Villa Grande il centrodestra era riunito intorno al tavolo – da pranzo – il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha aperto le ostilità. Prima attraverso un Twitter secco ed eloquente: “Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica è per noi un’opzione irricevibile e improponibile. Il centrodestra non blocchi l’Italia. Qui fuori c’è un Paese che soffre e attende risposte, non possiamo giocare sulle spalle di famiglie e imprese“. Conte: “La candidatura di Berlusconi rallenterebbe le trattative in corso per arrivare a una soluzione condivisa” Poco ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla vigilia del countdown che vedrà (forse) la nomina del successore del Presidente Mattarella, internamente alla maggioranza la tensione a salire. Mentre a Villa Grande il centrodestra era riunito intorno al tavolo – da pranzo – il leader del M5s, Giuseppe, ha aperto le ostilità. Prima attraverso un Twitter secco ed eloquente: “Silvioalla Presidenza della Repubblica è per noi un’opzione irricevibile e improponibile. Il centrodestra non blocchi l’Italia. Qui fuori c’è un Paese che soffre e attende risposte, non possiamo giocare sulle spalle di famiglie e imprese“.: “Ladileinpera una” Poco ...

Advertising

ItaliaViva : .@matteorenzi: 'La vicenda del Quirinale dimostra che il M5S è del tutto marginale e che Conte non riesce a guidare… - Ettore_Rosato : Conte dice che M5S sarà ago della bilancia nell'elezione per il #Quirinale. Vero... Hanno proposto nell’ordine e n… - TeresaBellanova : Io vorrei chiedere a #Conte: ma quanto conti sul #Quirinale? Perchè è scappato anche davanti alla sua possibile can… - Utto1976 : RT @vncnzvlln92: Sia messo agli atti che il primo leader di una forza politica a mettere per iscritto che Silvio Berlusconi è un nome 'irri… - rosaiaccheo : RT @vncnzvlln92: Sia messo agli atti che il primo leader di una forza politica a mettere per iscritto che Silvio Berlusconi è un nome 'irri… -