L’ansia c’è ma il bollettino dei dati Covid deve continuare ad uscire

(Di venerdì 14 gennaio 2022) di Alessandro Pezziniè uno stato psichico tanto benefico quanto negativo ed il tutto dipende da quanta ce n’è. Sono al primo appuntamento con una persona e voglio fare bella figura? Ansia. Se durante l’incontro sarò impacciato, sorriderò come un idiota e dirò cose di cui mi pentirò appena dopo averle espresse ma, al termine dello stesso, chi ho incontrato mi chiederà se sono libero la sera dopo, significa che la mia ansia non ha rovinato tutto. Rewind. Se appena quella persona mi saluta io corro via gridando “Io lo sapevo che non ci dovevo venire!!!”, vuol dire invece che la mia ansia era un filino troppa. Un briciolo di ansia ci sta. È il motivo per cui il compagno di classe con la media dell’8 dichiara prima dell’interrogazione di non sapere nulla e poi, puntualmente, prende 8. È un po’ “in ansia” ma, se si è preparato a dovere, riesce a dare risposte in ...