La ‘minestra riscaldata’ | Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Marioresta in pol position tra i nomi in lizza per il, anche se l’ufficializzazione del diretto interessato ancora non c’è. Super Mario, infatti, teme di finire impallinato in Aula e di restare senza una poltrona. Come potrebbe l’ex Bce restare a capo di un governo la cui maggioranza lo ha appena sfiduciato?