Incidente stradale in provincia di Foggia: morto il conducente di un camion La tragedia è avvenuta in mattinata tra Carpino e Cagnano Varano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Incidente mortale questa mattina sulla strada statale 693, tra Carpino e Cagnano Varano (Foggia). La vittima è un camionista che ha perso la vita dopo essere precipitato da un ponte col mezzo che conduceva. Il tir, per cause ancora tutte da accertare, ha centrato il guardrail e poi è cascato nel vuoto da un’altezza di circa 15 metri. Coinvolti anche altri mezzi. Sul posto sono giunti i carabinieri, cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’impatto e della caduta, e i vigili del fuoco. L’uomo è deceduto sul colpo. L'articolo Incidente stradale in provincia di Foggia: morto il conducente di un camion <small class="subtitle">La tragedia ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 14 gennaio 2022)mortale questa mattina sulla strada statale 693, tra). La vittima è unista che ha perso la vita dopo essere precipitato da un ponte col mezzo che conduceva. Il tir, per cause ancora tutte da accertare, ha centrato il guardrail e poi è cascato nel vuoto da un’altezza di circa 15 metri. Coinvolti anche altri mezzi. Sul posto sono giunti i carabinieri, cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’impatto e della caduta, e i vigili del fuoco. L’uomo è deceduto sul colpo. L'articoloindiildi un La...

