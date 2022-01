Il desiderio di Arisa sulla Pausini | tra Sanremo ed Eurovision

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Le parole disuarrivano su Canale 5. Silvia Toffanin la accoglie in studio e nel salotto di Verissimocommenta la rinuncia al Festival. Si era presentata con un pezzo inedito che non è stato scelto dalla direzione artistica. Non sarà in gara tra i 25 Campioni di quest’anno e si dice molto dispiaciuta ma… sogna un altro Festival. “Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco Amadeus”, le parole della cantante, di supporto al direttore artistico. Un ingrato compito quello che Amadeus ha svolto per il terzo anno consecutivo. Si è infatti trovato a selezionare pochissimi brani tra le centinaia ricevute dai cantanti di ogni fascia d’età ed ogni genere musicale. Ha stilato l’elenco dei suoi 22, ai quali si sono aggiunti i 3 vincitori diGiovani. Sono 25 coloro che saranno sul ...

Ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, Arisa racconta l'esclusione dal Festival di Sanremo 2022, i suoi continui cambi di look e il ritorno ...