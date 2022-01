E dopo la sberla di Minzolini arriva il pugno di Belpietro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Copie vendute e copie regalate La Verità, pagina 3. I colleghi del Giornale si sono risentiti perché abbiamo pubblicato i dati ufficiali che certificano il sorpasso della Verità nei loro con fronti. Ma c’è un equivoco: noi ci riferivamo alle copie (cartacee e digitali) vendute. Per quelle regalate, in effetti, al Giornale sono sempre i numeri uno. (Continua su La Verità) (Nella foto, da sinistra, Augusto Minzolini e Maurizio Belpietro) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom. Leggi su tvzoom (Di venerdì 14 gennaio 2022) Copie vendute e copie regalate La Verità, pagina 3. I colleghi del Giornale si sono risentiti perché abbiamo pubblicato i dati ufficiali che certificano il sorpasso della Verità nei loro con fronti. Ma c’è un equivoco: noi ci riferivamo alle copie (cartacee e digitali) vendute. Per quelle regalate, in effetti, al Giornale sono sempre i numeri uno. (Continua su La Verità) (Nella foto, da sinistra, Augustoe Maurizio) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

Advertising

SmnJared : @clannadstan Si, poi squalificano chi bestemmia e danno 10.000 euro di multa a Bonucci dopo una sberla in faccia ad un dirigente. - MinottiAngelo : @RomaCapitano @aleminotti93 No, ha tirato una sberla al segretario dell'Inter perché aveva osato esultare dopo il gol di #Sanchez - BiffiLuca : @albegianlu1 @CucchiRiccardo @EmilioTargia No no scusa gli ha proprio tirato una sberla se guardi bene , subito dop… - aur24 : RT @soli_dea: E Davide ride dopo una sberla di Katia??? Davide zerbino da 4 soldi!!!???? #gfvip - soli_dea : E Davide ride dopo una sberla di Katia??? Davide zerbino da 4 soldi!!!???? #gfvip -