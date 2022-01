(Di venerdì 14 gennaio 2022) da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 Proseguono ida parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti al rispetto delle norme per il

Advertising

Agenzia_Ansa : A Roma oggi impegnati circa mille uomini tra polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale per i contro… - periodicodaily : Controlli Green Pass nella Capitale numerose le sanzioni #GreenPass #Roma - infoitsalute : Green pass, controlli dei carabinieri della compagnia di Ortona nei locali pubblici; elevate quattro sanzioni a due… - stagliacollo : Siamo un paese allo sbando totale, c'è chi spaccia senza controllo , ma le nostre forze dell'ordine multano i senza… - K_Popinga : @umanesimo @PornoNoblogs Io mi sento che volendo potrei benissimo non avere il green pass e fare quello che voglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli Green

Una pattuglia di poliziotti che incontriamo in strada, che sta proprio lavorando per i, ci spiega però che la persona sorpresa nel locale con unPass di un altro oltre a ricevere la ...... Spezzano ed Ubersetto; le gare ciclistiche come la "Pistoia " Fiorano" del 2 giugno, un monitoraggio svolto insieme ai volontari della sicurezza di Formigine; ideipass; la ...L'allarme lanciato da Confartigianato Imprese Calabria: "Bene queste misure ma si rischia di penalizzare chi è in regola" ...Per ottenere il certificato o l'attestato è sufficiente un tampone rapido in farmacia, ma occorre rispettare alcune indicazioni ...