"Chi rischia tantissimo". Omicron, la profezia di Matteo Bassetti: quali sono le vite in pericolo (Di venerdì 14 gennaio 2022) A fare il punto sull'emergenza-Covid, ospite in collegamento a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, c'è Matteo Bassetti, il direttore del reparto Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Lo stesso Bassetti che va chiedendo da giorni la revisione del bollettino, sia per quel che riguarda le cifre sia per le modalità e i tempi con cui viene divulgato. Insomma, al tempo di Omicron, l'esperto continua a predicare prudenza, chiede di abbassare i toni, di non diffondere paura, psicosi e terrore. E l'intervento di Bassetti a Dritto e Rovescio, pur puntando il dito in modo netto conto i no-vax, va esattamente in questa direzione. "La situazione nei nostri ospedali è evidentemente questa - premette -. E alla domanda chi li ha contagiati... chi volete che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) A fare il punto sull'emergenza-Covid, ospite in collegamento a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, c'è, il direttore del reparto Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Lo stessoche va chiedendo da giorni la revisione del bollettino, sia per quel che riguarda le cifre sia per le modalità e i tempi con cui viene divulgato. Insomma, al tempo di, l'esperto continua a predicare prudenza, chiede di abbassare i toni, di non diffondere paura, psicosi e terrore. E l'intervento dia Dritto e Rovescio, pur puntando il dito in modo netto conto i no-vax, va esattamente in questa direzione. "La situazione nei nostri ospedali è evidentemente questa - premette -. E alla domanda chi li ha contagiati... chi volete che ...

