Violenza di gruppo su una minorenne a Capodanno 2021: i tre giovani arrestati a Roma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni sono stati arrestati con l’accusa di Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di 17 anni a Capodanno 2021. L’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri dispone per due di loro gli arresti domiciliari e per uno l’obbligo di firma e di dimora a Roma. Secondo l’accusa i tre sono «gravemente indiziati, a vario titolo, di Violenza sessuale e Violenza sessuale di gruppo aggravata, perché perpetrata nei confronti di una ragazza minorenne, in condizione di inferiorità psico-fisica in quanto sotto effetto di stupefacenti, durante una festa privata. L’indagine dei carabinieri, condotta con intercettazioni telefoniche ed ambientali, si è conclusa ad aprile ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni sono staticon l’accusa disessuale dinei confronti di una ragazza di 17 anni a. L’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri dispone per due di loro gli arresti domiciliari e per uno l’obbligo di firma e di dimora a. Secondo l’accusa i tre sono «gravemente indiziati, a vario titolo, disessuale esessuale diaggravata, perché perpetrata nei confronti di una ragazza, in condizione di inferiorità psico-fisica in quanto sotto effetto di stupefacenti, durante una festa privata. L’indagine dei carabinieri, condotta con intercettazioni telefoniche ed ambientali, si è conclusa ad aprile ...

AngeloCiocca : A #Milano usciranno ancora video che porteranno alla luce altre #aggressioni e #molestie di Capodanno in #Duomo? A… - DSantanche : Immagini choc documentano diverse aggressioni sessuali da parte di #extracomunitari a giovani donne nella notte… - nicvaccani : Il silenzio della politica sulla violenza sessuale di gruppo a Milano - rep_roma : Violenza di gruppo, 17enne stuprata dagli amici alla festa di Capodanno, arrestati due ragazzi [di Romina Marceca]… - brunovignola : Sarà un caso che in arabo esista un termine specifico per indicare le violenze di gruppo? -