Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2022 ore 20 | 30

(Di giovedì 13 gennaio 2022)DEL 13 GENNAIO20.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, A POMEZIA RALLENTAMENTI IN VIA DI VALLE CAIA TRA VIA DELLA PESCARELLA E VIA LAURENTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA AD ARICCIA SI STA IN CODA IN VIA NETTUNENSE IN PROSISMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE ARDEATINA BIS NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA PALOMBARESE E VIA MONTE BIANCO DIREZIONE TOR LUPARA IN PROGRAMMA PER VENERDÌ 14 GENNAIO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE, DALLE 8,30 ALLE 12,30, L’AGITAZIONE INTERESSERÀ L’INTERA RETE ATAC -, LE LINEE BUS GESTITE DALLATPL ,COINVOLTI ANCHE I BUS REGIONALI COTRAL REGOLARI LE LINEE S DI ASTRAL SPA ATTIVE ANCHE IN PROVINCIA DI RIETI RICORDIAMO INFINE CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I ...