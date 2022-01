Vaccini | Policlinico Vanvitelli promuove open day per bimbi

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –Day domani, 14 gennaio, per le vaccinazioni anti covid per i bambini della fascia di età 5-11 anni organizzato dal. Le vaccinazioni saranno effettuate dalle ore 9 alle 14 presso il complesso di Santa Patrizia. Per accedere è necessaria la prenotazione tramite piattaforma regionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

