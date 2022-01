Toro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le persone che fanno uso di tabacco rischiano di avere una vita più breve. Fumare danneggia la salute. Chi fuma tra i venti e i quarant’anni può perdere dieci anni di vita. Ma c’è una buona notizia: chi smette di fumare prima dei quarant’anni... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le persone che fanno uso di tabacco rischiano di avere una vita più breve. Fumare danneggia la salute. Chi fuma tra i venti e i quarant’anni può perdere dieci anni di vita. Ma c’è una buona notizia: chi smette di fumare prima dei quarant’anni... Leggi

Advertising

AntoVitiello : A #CasaMilan si è fatto il punto con l'agente di Pietro #Pellegri, sono arrivate offerte per l'attaccante (sondaggi… - MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - spennutos : RT @leviack______: Riscattiamo pellegri con gli unici soldi che abbiamo lo regaliamo al toro e giochiamo con gabbiano in difesa, e a giugno… - prendiunabirra : L'ultima pagina che hai letto È stata un toro in mezzo al petto - trolldepresso : RT @leviack______: Riscattiamo pellegri con gli unici soldi che abbiamo lo regaliamo al toro e giochiamo con gabbiano in difesa, e a giugno… -