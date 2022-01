Svolta in Belgio, via le corsie preferenziali per i pazienti Covid (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – Via le corsie preferenziali per i ricoveri in ospedale dei pazienti affetti da Covid. Il Belgio il governo sta valutando di eliminarle, con un piano apposito elaborato dal Servizio pubblico federale per la salute (Sfb Santé). In pratica i reparti di terapia intensiva potrebbero essere aperti di nuovo a tutti, senza prevedere particolari corsie per i casi urgenti di coronavirus. Un passo verso il ritorno alla situazione pre-pandemica? Più che altro un cambio radicale di valutazione. Perché il Belgio elimina le corsie preferenziali Covid “C’è un consenso per cui in una fase d’urgenza di livello 3 le cure per il Covid non saranno più prioritarie rispetto a quelle per altri tipi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – Via leper i ricoveri in ospedale deiaffetti da. Ilil governo sta valutando di eliminarle, con un piano apposito elaborato dal Servizio pubblico federale per la salute (Sfb Santé). In pratica i reparti di terapia intensiva potrebbero essere aperti di nuovo a tutti, senza prevedere particolariper i casi urgenti di coronavirus. Un passo verso il ritorno alla situazione pre-pandemica? Più che altro un cambio radicale di valutazione. Perché ilelimina le“C’è un consenso per cui in una fase d’urgenza di livello 3 le cure per ilnon saranno più prioritarie rispetto a quelle per altri tipi di ...

Advertising

rej_panta : Il #Belgio verso una svolta: non più corsie preferenziali per i pazienti Covid I responsabili dei comitati di Bruxe… - infoitsalute : Il Belgio verso una svolta: non più corsie preferenziali per i pazienti Covid - matteo_turri : RT @LaStampa: Il Belgio verso una svolta: non più corsie preferenziali per i pazienti Covid - chiccoeri : Il Belgio verso una svolta: non più corsie preferenziali per i pazienti Covid - francesco801004 : Il Belgio verso una svolta: non più corsie preferenziali per i pazienti Covid -