“Può creare problemi”. Brusco stop dell’EMA: il comunicato ufficiale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ema: il richiamo del vaccino dopo 4 mesi può creare problemi alla risposta immunitaria. L'Agenzia Ue del farmaco frena sull'abuso di booster. E anche sulla necessità di nuovi vaccini contro le varianti. Avere troppa fretta nel rafforzare la campagna di vaccinazione al Covid-19 con richiami eccessivamente ravvicinati, potrebbe avere l'effetto opposto, ossia sovraccaricare la risposta immuninitaria. Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, il responsabile per la strategia sui vaccini dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco. L'Italia, come altri Paesi, ha fissato i richiami dopo 4 mesi dall'ultima dose. E la Grecia ha già predisposto l'avvio della quarta vaccinazione sul modello di quanto fatto da Israele. Misure su cui l'Ema, che riunisce gli esperti delle agenzie per i medicinali di tutti i 27 Paesi Ue, solleva qualche dubbio. "Sebbene l'uso di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ema: il richiamo del vaccino dopo 4 mesi puòalla risposta immunitaria. L'Agenzia Ue del farmaco frena sull'abuso di booster. E anche sulla necessità di nuovi vaccini contro le varianti. Avere troppa fretta nel rafforzare la campagna di vaccinazione al Covid-19 con richiami eccessivamente ravvicinati, potrebbe avere l'effetto opposto, ossia sovraccaricare la risposta immuninitaria. Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, il responsabile per la strategia sui vaccini dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco. L'Italia, come altri Paesi, ha fissato i richiami dopo 4 mesi dall'ultima dose. E la Grecia ha già predisposto l'avvio della quarta vaccinazione sul modello di quanto fatto da Israele. Misure su cui l'Ema, che riunisce gli esperti delle agenzie per i medicinali di tutti i 27 Paesi Ue, solleva qualche dubbio. "Sebbene l'uso di ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Se la conoscenza può creare dei problemi, non è tramite l’ignoranza che possiamo risolverli» (Isaac Asimov). Bu… - rosapiccolo68 : Ema: il richiamo del vaccino dopo 4 mesi può creare problemi alla risposta immunitaria - gino_tam : @xios271 @m_starnini Oggi è usato per creare allarmismo. Può essere utile se trattato (dividiamo tra sintomatici/as… - Wortuche : @lucatelese In italia purtroppo non è così, può rubare dire bugie perdere soldi da taglia gole creare dossier falsi… - TowerDaniel : @RAFFAEL07976412 @a_meluzzi Il contagio non si può bloccare, esattamente come l'influenza. Cosa sensata invece, sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Può creare Nuovo cinema algoritmo ... per anni ha lavorato alla tecnologia per creare visi digitali al cinema, prima di approdare di ... gli attori, il regista, la lunghezza e tutto quanto si può ricavare sul mercato dei dati sui gusti ...

Chi è Eugen Rochko, l'uomo che voleva ridare potere agli utenti dei social network Come funziona Mastodon Ma in che modo è diverso da un tradizionale social network? Oltre a essere open source, Mastodon è una piattaforma decentralizzata : ogni utente può quindi creare una propria ...

Informativa sulla privacy SuperNews ... per anni ha lavorato alla tecnologia pervisi digitali al cinema, prima di approdare di ... gli attori, il regista, la lunghezza e tutto quanto siricavare sul mercato dei dati sui gusti ...Come funziona Mastodon Ma in che modo è diverso da un tradizionale social network? Oltre a essere open source, Mastodon è una piattaforma decentralizzata : ogni utentequindiuna propria ...