“Non mi esulti in faccia | che c****o fai? Ti ammazzo” | la frase urlata da Bonucci al segretario Mozzillo

Nuove polemiche sulla partita di Supercoppa Inter-Juventus, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 per i nerazzurri dopo i tempi supplementari. Vantaggio dei bianconeri con un colpo di testa di McKennie, pareggio di Lautaro Martinez su calcio di rigore. Al 120? gravissimo errore di Alex Sandro, è di Sanchez il gol della vittoria. Subito dopo la marcatura del cileno si sono registrati momenti di grande tensione, Bonucci si è scagliato contro il segretario dei nerazzurri Mozzillo. Il centrale era reduce da un problema fisico e Allegri ha deciso di non rischiarlo. Al 120? la decisione del tecnico bianconero: far entrare il difensore per perdere ulteriore tempo ma soprattutto per le capacità di calciare i rigore. La Juventus non è riuscita a buttare fuori il pallone e l'Inter ha siglato il gol decisivo con Sanchez.

