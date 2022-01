Muriel fa magie e spinge l’Atalanta | contro l’Inter tocca a lui

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Bergamo. Ma che spettacolo è veder giocare? Le sue, i suoi colpi di genio che spiazzano gli avversari e (a volte) fanno saltare i nervi al pubblico, o almeno a un certo pubblico, come è capitato a Udine. A Bergamo invece ce lo coccoliamo e teniamocelo stretto, altro che mercato: Lucho non si, vi pare? Ovvio che come tutti gli artisti non sia poi sempre ispiratissimo, ma anche per questo bisogna cogliere l’attimo. E, magari, sperare che faccia il tris andando in gol anche domenica, dopo aver aperto la stradal’Udinese e alla qualificazione in Coppa Italia. In teoria tutto facileil Venezia, sicuramente più debole rispetto a un’Atalanta che ha tanta qualità e anche nell’emergenza vede comunque spiccare e crescere alcuni dei ...