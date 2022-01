Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli furiosa contro Davide Silvestri: “Ti tiro una sberla, maleducato. Questa non te la perdono” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sembrava che le acque si fossero calmate, dopo la ramanzina di Alfonso Signorini ai concorrenti del Grande Fratello Vip 6. E invece una nuova sfuriata di Katia Ricciarelli ha riportato la tempesta laddove regnava il sereno. Come riportato da Biccy, infatti, la soprano si sarebbe offesa per alcune frasi pronunciate da Davide Silvestri e Barù, i quali le avrebbero dato della ‘vecchietta’. “Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o! maleducato, Questa non te la perdono, te lo giuro”, le parole di Ricciarelli contro Silvestri. E ancora, anche contro Barù: “Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sembrava che le acque si fossero calmate, dopo la ramanzina di Alfonso Signorini ai concorrenti delVip 6. E invece una nuova sfuriata diha riportato la tempesta laddove regnava il sereno. Come riportato da Biccy, infatti, la soprano si sarebbe offesa per alcune frasi pronunciate dae Barù, i quali le avrebbero dato della ‘vecchietta’. “Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o!non te la, te lo giuro”, le parole di. E ancora, ancheBarù: “Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso ...

