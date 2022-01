Djokovic nel tabellone degli Australian Open, in attesa del ministro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il primo ministro Australiano Scott Morrison ha dichiarato che il Governo non ha ancora deciso di annullare il visto del numero uno del tennis Novak Djokovic. A domanda diretta di un giornalista (“per quanto tempo si trascinerà questa situazione?”) ha risposto così: “Mi riferirò alla dichiarazione più recente del ministro dell’Immigrazione Hawke, la posizione non è cambiata. Non faremo ulteriori commenti in questo momento”, ha detto Morrison in una conferenza stampa sulle misure anti-Covid. Gli organizzatori degli Australian Open hanno incluso il tennista serbo nel sorteggio del torneo. La testa di serie numero 1 e detentore del torneo del Grande Slam al primo turno sfiderebbe il connazionale serbo Miomir Kecmanovic Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il primoo Scott Morrison ha dichiarato che il Governo non ha ancora deciso di annullare il visto del numero uno del tennis Novak. A domanda diretta di un giornalista (“per quanto tempo si trascinerà questa situazione?”) ha risposto così: “Mi riferirò alla dichiarazione più recente deldell’Immigrazione Hawke, la posizione non è cambiata. Non faremo ulteriori commenti in questo momento”, ha detto Morrison in una conferenza stampa sulle misure anti-Covid. Gli organizzatorihanno incluso il tennista serbo nel sorteggio del torneo. La testa di serie numero 1 e detentore del torneo del Grande Slam al primo turno sfiderebbe il connazionale serbo Miomir Kecmanovic

