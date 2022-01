Djokovic giocherà gli Open. Premier australiano: il governo non ha ancora deciso (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il numero 1 del ranking Atp è in tabellone per il primo turno, in attesa della decisione dell’esecutivo che dovrebbe arrivare nelle prossime ore Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il numero 1 del ranking Atp è in tabellone per il primo turno, in attesa della decisione dell’esecutivo che dovrebbe arrivare nelle prossime ore

Advertising

GuidoDeMartini : ?? E ALLA FINE, COME SEMPRE, IL N 1 DJOKOVIC VINCE: OK, giocherà in Australia. #AusOpen #Djokovic???? - matteograndi : ++Djokovic giocherà con un braccio di silicone++ - fanpage : Ultim'ora #Djokovic ha vinto la causa: ottiene il visto, giocherà gli #AustralianOpen2022 - _RS26_ : #Djokovic giocherà. Che bello questo mondo fatto di figli e figliastri, eh? ?? Ma prima o poi vi sveglierete freddi TUTTI. Mondo di merda. - cocchi2a : RT @steal61: #Djokovic giocherà Fate una carezza a #mentana e a tutti gli altri coriferi e donate loro una confezione di maalox -