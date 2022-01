Costa Concordia | Giuseppe Girolamo | l’eroe di Alberobello fra le vittime Dieci anni fa il disastro al largo dell' isola del Giglio | 32 morti

(Di giovedì 13 gennaio 2022) A tarda sera del 13 febbraio 2012 la nave da crociera con circa 4500 persones bordo si inclinò. Aveva fatto naufragio aldel. Uncon pochi se non inesistenti precedenti nella storia. Condannato il comandantea nave,Schettino. Morirono 32 persone. Fra loro un trentenne di, il musicista di bordo. Lasciò il suo posto nella scialuppa di salvataggio ad una bambina e lui morì, sopraffatto dal mare. L'articolodifra le

EugenioGiani : Questa sera il mio pensiero va al terribile naufragio della Costa Concordia il 13 gennaio di 10 anni fa

... il naufragio della, avvenuto esattamente dieci anni fa, il 13 gennaio del 2012. Da questo podcast, ideato e realizzato da Chora Media e Spotify e firmato da Pablo Trincia e Debora ...Maria Bruno Antonello Tonna, 69 anni, di Acitrezza, lei era il pianista della. Che cosa rappresenta per lei il 13 gennaio 20212? "La mia rinascita. Dentro di me è ancora vivo il dolore di quel giorno. Mi ritengo un miracolato. Quando penso a quei momenti provo ...Prima la messa, poi la commemorazione a Punta Gabbianara e la "tufata" al momento dell’impatto. Atteso il Commissario Franco Gabrielli. Il sindaco Ortelli: "Il ricordo di una tragedia che non passerà ...I ricercatori di Ingegneria hanno studiato e analizzato le manovre della nave affondata al largo dell'isola del Giglio ...