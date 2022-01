Classifica Coppa del Mondo biathlon 2021-2022: Quentin Fillon Maillet allunga in vetta, 23° Bormolini (Di giovedì 13 gennaio 2022) Classifica Coppa DEL Mondo biathlon GENERALE 1 Fillon Maillet Quentin FRA 521 2 JACQUELIN EMILIEN FRA 449 3 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE 448 4 BOE TARJEI NOR 404 5 CHRISTIANSEN VETLE SJAASTAD NOR 379 6 LAEGREID STURLA HOLM NOR 344 7 BOE JOHANNES THINGNES NOR 343 8 LATYPOV EDUARD RUS 336 9 LOGINOV ALEXANDR RUS 313 10 SMOLSKI ANTON BLR 31223 Bormolini THOMAS ITA 18330 HOFER LUKAS ITA 16040 GIACOMEL TOMMASO ITA 7051 WINDISCH DOMINIK ITA 4685 BIONAZ DIDIER ITA 6 Classifica Coppa DEL Mondo biathlon SPRINT 1 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE 229 2 Fillon Maillet Quentin FRA 228 3 JACQUELIN EMILIEN FRA 225 4 LOGINOV ALEXANDR RUS 200 5 CHRISTIANSEN VETLE ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022)DELGENERALE 1FRA 521 2 JACQUELIN EMILIEN FRA 449 3 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE 448 4 BOE TARJEI NOR 404 5 CHRISTIANSEN VETLE SJAASTAD NOR 379 6 LAEGREID STURLA HOLM NOR 344 7 BOE JOHANNES THINGNES NOR 343 8 LATYPOV EDUARD RUS 336 9 LOGINOV ALEXANDR RUS 313 10 SMOLSKI ANTON BLR 31223THOMAS ITA 18330 HOFER LUKAS ITA 16040 GIACOMEL TOMMASO ITA 7051 WINDISCH DOMINIK ITA 4685 BIONAZ DIDIER ITA 6DELSPRINT 1 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE 229 2FRA 228 3 JACQUELIN EMILIEN FRA 225 4 LOGINOV ALEXANDR RUS 200 5 CHRISTIANSEN VETLE ...

