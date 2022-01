Cittadini (Aiop) “Riorganizzare Ssn per evitare la rinuncia alle cure” (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La riorganizzazione del SSN e il suo forte sostegno finanziario sono due priorità assolute per il nostro Paese. Solo così la sanità italiana può ritrovare un ruolo centrale nella società. Un ruolo che significa quantità e qualità delle prestazioni garantite ai Cittadini e, prima ancora, concretezza degli investimenti destinati a migliorare l’accesso alle cure”. Lo evidenzia la presidente di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata, Barbara Cittadini, che aggiunge: “La pandemia ha influito negativamente sul sistema sanitario, per via delle restrizioni imposte per arginare il contagio e per il costante aumento dei ricoveri, con ospedali sempre più sotto stress, con carenza di posti letto e di ambulanze e Pronto soccorso in perenne affanno”.La presidente di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La riorganizzazione del SSN e il suo forte sostegno finanziario sono due priorità assolute per il nostro Paese. Solo così la sanità italiana può ritrovare un ruolo centrale nella società. Un ruolo che significa quantità e qualità delle prestazioni garantite aie, prima ancora, concretezza degli investimenti destinati a migliorare l’accesso”. Lo evidenzia la presidente di, l’Associazione italiana ospedalità privata, Barbara, che aggiunge: “La pandemia ha influito negativamente sul sistema sanitario, per via delle restrizioni imposte per arginare il contagio e per il costante aumento dei ricoveri, con ospedali sempre più sotto stress, con carenza di posti letto e di ambulanze e Pronto soccorso in perenne affanno”.La presidente di ...

Advertising

Agenpress : Sanità. Cittadini (Aiop): “Riorganizzare SSN per evitare rinuncia alle cure” - vivereitalia : Cittadini (Aiop) 'Riorganizzare Ssn per evitare la rinuncia alle cure' - Italpress : Cittadini (Aiop) “Riorganizzare Ssn per evitare la rinuncia alle cure” - GiornaleLORA : Sanità. Cittadini (Aiop): “Riorganizzare SSN per evitare rinuncia alle cure” - Riparte_Italia : Barbara Cittadini (Aiop): «Garantire cure e interventi anche ai pazienti non Covid» -